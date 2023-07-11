Що святкують 11 липня, прикмети і традиції

11 липня — Всесвітній день шоколаду, також віряни відзначають перенесення мощей Кіра та Івана.

В Україні і світі 11 липня святкують Всесвітній день шоколаду. За легендою першими шоколад навчилися робити ацтеки, які називали його "їжею богів". З найдавніших часів шоколад використовувався як напій. В Європу він потрапив після 16 століття нашої ери.

Також 11 липня Всесвітній день народонаселення. Подія була започаткована за ініціативи ООН 1989 року. Дату святкування тоді обрали не випадково, адже саме цього дня 1987 року кількість населення планети перевищила відмітку в 5 мільярдів осіб.

У Бельгії відзначають свято Фламандської громади, у Китаї - День моря, а у Польщі сьогодні - Національний день Пам'яті жертв Волинської трагедії.

В церковному календарі сьогодні – перенесення мощей Кіра та Івана.

Мученик Кір був лікарем і лікував людей безкоштовно і багатьох людей звернув до християнства. За часів гонінь він перебрався до Аравійської пустелі і продовжував молитвою зцілювати хвороби. Слава лікаря поширилася на багато міст і залучила до нього воїна Івана. Солдат оселився у святого і став його учнем. Почувши про те, що в місті Каноні язичники схопили християнку та трьох її дочок, Кір та Іван прийшли до міста.

Вони боялися, що жінка зречеться віри, бачачи страждання дітей. Тоді іновірці ув'язнили лікаря та його учня, довго мучили їх, а потім обезголовили.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: вже перестала кувати зозуля — до ранньої зими;

якщо почався ранній листопад, вже у вересні всі дерева можуть стояти голі;

стоїть безвітряна погода, але ліс шумить — до дощу;

прибуває вода в колодязях та річках — чекайте на непогоду.

Вже 11 липня селяни починали звертати увагу на погоду, за нею прогнозували, коли прийде осінь. В деяких регіонах вже копали першу молоду картоплю. Здавна вважалося, що кропива має цього дня цілющі властивості, тому її збирали і засушували. Цікаво, що кропиву використовували не лише для лікування, з неї готували дуже смачні страви. А дівчата виготовляли настій із кропиви для зміцнення волосся.

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