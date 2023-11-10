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  1. Общество

Почему могут отказать в назначении субсидии: список причин

23:03, 10 ноября 2023
Украинцам напомнили условия, когда им могут отказать в назначении субсидии.
Почему могут отказать в назначении субсидии: список причин
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, при каких условиях жилищная субсидия не предоставляется.

Среди них:

- общая площадь квартиры более 130 кв. м, жилого дома – более 230 кв. м (норма не применяется к детдомам семейного типа, многодетным семьям, семьям, где есть трое и более детей, находящихся на попечении);

- в собственности одного из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа);

- в собственности более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа);

- в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);

- есть долг по оплате услуг ЖКХ более трех месяцев и общая сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан;

- в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);

- гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;

- кто-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн (кроме оплаты лечения). При этом в субсидии не должны отказать, если за полгода перед покупкой нового жилья было продано другое;

- кто из членов семьи покупал валюту на общую сумму в 50 тыс. грн в течение года перед обращением;

- у кого-то из членов семьи есть депозит более 100 тыс. грн;

- в составе семьи есть владелец более одного жилого помещения (кроме жилья на временно оккупированных территориях и на линии столкновения; принадлежащего на праве общей совместной или долевой собственности и расположенного в сельской местности).

Ранее мы писали, что надо знать украинцам о субсидии на отопительный сезон.

Добавим, назначат ли помощь, если есть долги за коммуналку.

Также украинцам рассказали, как проверить информацию о назначении субсидии.

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