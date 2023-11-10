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Орбан выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

12:04, 10 ноября 2023
По словам премьер-министра Венгрии, Украина якобы «не готова к этому шагу».
Орбан выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова выступил против начала переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Он считает, что Украина якобы "не готова к этому шагу".

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

"Украина никак не готова вести переговоры с амбициями вступить в Евросоюз. Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако (город в Венгрии – ред.) от Иерусалима", – заявил Орбан.

Также он сказал, что якобы "из-за США российско-украинская война становится глобальной и может уничтожить Европу". Поэтому Венгрия не поддержала отправку оружия и денег Украине.

"Мы рады оказать гуманитарную помощь, поскольку мы тоже люди, у нас есть сердце, мы христианская страна", - в то же время заявил Орбан.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

Также Украине рекомендуют принять закон о лоббировании и увеличить штат для открытия переговоров по вступлению в ЕС.

Напомним, что Венгрия предложила Украине вместо членства в ЕС "привилегированное партнерство". 

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