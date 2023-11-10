Субсидия: учитывается ли в совокупный доход семьи единовременная помощь на оздоровление

Специалисты ПФУ отметили, что такая помощь не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, учитывается ли в совокупный доход семьи при назначении субсидии единовременная материальная помощь на оздоровление.

Так, помощь, компенсация, предоставляемая в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и является одноразовой и получена в течение одного календарного года, не учитывается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №632).

Раньше мы писали, назначат ли субсидию, если у домохозяйства есть земельный пай.

Добавим, продолжат ли получать родители-пенсионеры субсидию, если к ним переехала дочь с четырехлетним сыном.

Также мы писали, какие доходы учитываются при расчете субсидии.

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