$5200 на «билет за границу»: в Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов в Молдову

Уклонистов за деньги переправляли через границу в Молдову.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области правоохранители ликвидировали канал трансфера мужчин за границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором незаконного канала переправки лиц через государственную границу Украины оказался 65-летний мужчина, которого уже задержали и сообщили ему о подозрении.

«Руководитель противоправной схемы вместе с приспешниками осуществлял поиск потенциальных «клиентов», которые имели целью избежать призыва и незаконно попасть в Республику Молдова.

Для создания своей «клиентурной базы» информацию о возможности нелегально уехать за границу они распространяли через интернет-ресурсы и среди жителей приграничья», - говорится в сообщении.

Расценки для заказчиков таких услуг начинались от 5200 долларов США.

Сначала потенциальные искатели приюта за границей должны были предоставить задаток в размере 1500 долларов США, а остальные находясь уже на территории сопредельного государства.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области был ликвидирован незаконный канал переправки уклонистов в Румынию. Полицейские задержали троих членов преступной группировки.

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