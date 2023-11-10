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  1. В Украине

$5200 на «билет за границу»: в Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов в Молдову

19:35, 10 ноября 2023
Уклонистов за деньги переправляли через границу в Молдову.
$5200 на «билет за границу»: в Одесской области ликвидировали канал переправки уклонистов в Молдову
Фото: dpsu.gov.ua
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области правоохранители ликвидировали канал трансфера мужчин за границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором незаконного канала переправки лиц через государственную границу Украины оказался 65-летний мужчина, которого уже задержали и сообщили ему о подозрении.

«Руководитель противоправной схемы вместе с приспешниками осуществлял поиск потенциальных «клиентов», которые имели целью избежать призыва и незаконно попасть в Республику Молдова.

Для создания своей «клиентурной базы» информацию о возможности нелегально уехать за границу они распространяли через интернет-ресурсы и среди жителей приграничья», - говорится в сообщении.

Расценки для заказчиков таких услуг начинались от 5200 долларов США.

Сначала потенциальные искатели приюта за границей должны были предоставить задаток в размере 1500 долларов США, а остальные находясь уже на территории сопредельного государства.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области был ликвидирован незаконный канал переправки уклонистов в Румынию. Полицейские задержали троих членов преступной группировки.

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