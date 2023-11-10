Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

  1. В Україні

$5200 на «квиток за кордон»: на Одещині ліквідували канал переправляння ухилянтів до Молдови

19:35, 10 листопада 2023
Ухилянтів за гроші переправляли через кордон до Молдови.
$5200 на «квиток за кордон»: на Одещині ліквідували канал переправляння ухилянтів до Молдови
Фото: dpsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині правоохоронці ліквідували канал трансферу чоловіків за кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організатором незаконного каналу переправлення осіб через державний кордон України виявився 65-річний чоловік, якого вже затримали та повідомили йому про підозру.

«Очільник протиправної схеми разом з поплічниками здійснював пошук потенційних «клієнтів», які мали на меті уникнути призову та незаконно потрапити до Республіки Молдова.

Для створення своєї «клієнтурної бази», інформацію про можливість нелегально виїхати за кордон вони розповсюджували через інтернет-ресурси та серед жителів прикордоння», - сказано у повідомленні.

Розцінки для замовників таких послуг починалися від 5200 доларів США.

Спочатку потенційні шукачі притулку за кордоном мали надати завдаток у розмірі 1500 доларів США, а решту перебуваючи вже на території суміжної держави.

Раніше ми писали, що у Закарпатської області ліквідували незаконний канал переправляння ухилянтів до Румунії. Поліцейські затримали трьох членів злочинного угруповання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео