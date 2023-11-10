$5200 на «квиток за кордон»: на Одещині ліквідували канал переправляння ухилянтів до Молдови

Ухилянтів за гроші переправляли через кордон до Молдови.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині правоохоронці ліквідували канал трансферу чоловіків за кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організатором незаконного каналу переправлення осіб через державний кордон України виявився 65-річний чоловік, якого вже затримали та повідомили йому про підозру.

«Очільник протиправної схеми разом з поплічниками здійснював пошук потенційних «клієнтів», які мали на меті уникнути призову та незаконно потрапити до Республіки Молдова.

Для створення своєї «клієнтурної бази», інформацію про можливість нелегально виїхати за кордон вони розповсюджували через інтернет-ресурси та серед жителів прикордоння», - сказано у повідомленні.

Розцінки для замовників таких послуг починалися від 5200 доларів США.

Спочатку потенційні шукачі притулку за кордоном мали надати завдаток у розмірі 1500 доларів США, а решту перебуваючи вже на території суміжної держави.

Раніше ми писали, що у Закарпатської області ліквідували незаконний канал переправляння ухилянтів до Румунії. Поліцейські затримали трьох членів злочинного угруповання.

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