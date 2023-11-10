Субсидія: чи враховується до сукупного доходу сім’ї одноразова допомога на оздоровлення

Фахівці ПФУ зазначили, що така допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Пенсійний фонд України роз’яснив, чи враховується до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії одноразова матеріальна допомога на оздоровлення.

Так, допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і є одноразовою та отримана протягом одного календарного року, не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632).

Раніше ми писали, чи призначать субсидію, якщо домогосподарство має земельний пай.

Додамо, чи продовжать отримувати батьки-пенсіонери субсидію, якщо до них переїхала дочка з чотирирічним сином.

Також ми писали, які доходи враховуються при розрахунку субсидії.

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