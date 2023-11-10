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Орбан виступив проти початку переговорів щодо вступу України в ЄС

12:04, 10 листопада 2023
За словами прем'єр-міністра Угорщини, Україна нібито «не готова до цього кроку».
Орбан виступив проти початку переговорів щодо вступу України в ЄС
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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Він вважає, що Україна нібито "не готова до цього кроку".

Про це він сказав в ефірі радіо Kossuth.

"Україна жодним чином не готова вести переговори з амбіціями вступити до Євросоюзу. Україна так само далека від членства в ЄС, як Мако (місто в Угорщині – ред.) від Єрусалиму", – заявив Орбан.

Також він сказав, що начебто "через США російсько-українська війна стає глобальною та може знищити Європу". Тому Угорщина не підтримала відправлення зброї та грошей Україні.

"Ми раді надати гуманітарну допомогу, оскільки ми теж люди, ми маємо серце, ми християнська країна", - водночас заявив Орбан. 

Раніше ми писали, що Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту щодо України.

Також Україні рекомендують ухвалити закон про лобіювання і збільшити штат для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, що Угорщина запропонувала Україні замість членства в ЄС "привілейоване партнерство".

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