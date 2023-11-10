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  1. Суспільство

Чому можуть відмовити у призначенні субсидії: список причин

23:03, 10 листопада 2023
Українцям нагадали умови, коли їм можуть відмовити у призначенні субсидії.
Чому можуть відмовити у призначенні субсидії: список причин
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, за яких умов житлова субсидія не надається.

Серед них:

- загальна площа квартири більше 130 кв. м, житлового будинку — більше 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);

- у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менше 5 років тому (крім мопеда та причепа);

- у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда та причепа);

- у складі сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

- є борг з оплати послуг ЖКГ більше трьох місяців і загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- у складі сім'ї є неплатник аліментів (більше трьох місяців);

- громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

- хтось із зареєстрованих членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн (окрім оплати лікування). При цьому у субсидії не повинні відмовити, якщо протягом півроку перед покупкою нового житла було продано інше;

- хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму в 50 тис. грн протягом року перед зверненням;

- у когось із членів сім'ї є депозит більше 100 тис. грн;

- у складі сім'ї є власник більш одного житлового приміщення  (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення; такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості).

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

Додамо, чи призначать допомогу, якщо є борги за комуналку.

Також українцям розповіли, як перевірити інформацію про призначення субсидії.

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