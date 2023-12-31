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  1. Общество

Как уберечь себя от переедания на праздники: советы

12:20, 31 декабря 2023
Не нужно голодать в течение дня перед застольем.
Как уберечь себя от переедания на праздники: советы
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Сегодня, 31 декабря, в новогоднюю ночь каждый порадует себя вкусными блюдами и напитками. Поэтому есть большой риск переедания, что очень вредно для организма. Центр общественного здоровья дал советы, которые помогут не переедать и чувствовать себя легко:

- Не пытайтесь не есть целый день перед застольем, а затем употреблять в пищу много блюд за один раз. Это очень плохая идея. Лучше питаться в течение дня, а перед праздничным ужином выбрать здоровый перекус, это могут быть фрукты, йогурт или заваренные овсяные хлопья. Также контролируйте размеры и количество порций.

– Наполните праздничный стол здоровыми блюдами. Используйте в рецептах много овощей и цельнозерновых продуктов, выбирайте нежирное мясо птицы или рыбу. Салаты заправляйте растительными маслами: оливковым, подсолнечным и т.п. Даже в период новогодних праздников не забывайте о тарелке здорового питания.

- Ограничьте потребление обработанных продуктов, содержащих много жира, соли и сахара. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 грамм соли в день – это неполная чайная ложка. По данным исследований, почти 90% украинцев потребляют вдвое больше соли, чем рекомендует ВОЗ.

- Суточная доза сахара – до 10 ч. л. Лучше замените конфеты, шоколад, пирожки, сладкие напитки фруктами и ягодами.

- Не отвлекайтесь во время застолий. Многие семьи любят включать телевизор для фона, но это мешает в полной мере насладиться едой, почувствовать ее вкус и понять, что вы наелись.

- Избегайте обезвоживания, пейте достаточно воды. Также отдайте предпочтение напиткам без сахара. Помните, что алкогольные напитки достаточно калорийны. И ВОЗ отмечает: безопасной дозы алкоголя не существует.

- Больше двигайтесь. Семейная прогулка, игра в снежки, танцы, пробежка с домашним любимцем – любая двигательная активность, которая вам нравится, будет полезна для организма, так как поможет избавиться от лишних калорий.

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