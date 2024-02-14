Как заказать пенсионное удостоверение онлайн: инструкция

Чтобы заказать пенсионное удостоверение через веб-портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить ряд шагов.

Фото: kadrovik.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как заказать пенсионное удостоверение через веб-портал ПФУ.

Чтобы заказать пенсионное удостоверение через веб-портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить следующие действия:

- войти в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

- в левом боковом меню нажать на раздел «О пенсионном обеспечении»;

- выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения»;

- внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией во вкладке «Орган ПФУ» выбрать управление ПФУ вашего региона;

- заполнить необходимые поля анкеты и загрузить сканированные копии документов (РНОКПП; документ, удостоверяющий личность; фото и образец подписи пенсионера);

- дать согласие на обработку персональных данных и сформировать заявление;

- проверить внесенные данные и отправить заявление в ПФУ.

Размер каждого файла (сканированной копии документа) не должен превышать 1 Мб; Формат файла: JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл.

Требования к сканированной копии фотографии:

- размер файла – от 20 до 24 кБ;

- размер фотографии – 25×30 мм;

- содержание фотографии – лицо должно составлять 70-80%;

- фон фотографии – белый;

- фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев;

- на фото должны отсутствовать какие-либо посторонние предметы;

- фотография должна быть цветной.

Требования к сканированной копии подписи:

- размер файла – от 3 до 5 кБ;

- подпись должна быть выполнена чернилами черного цвета.

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