Как заказать пенсионное удостоверение онлайн: инструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как заказать пенсионное удостоверение через веб-портал ПФУ.
Чтобы заказать пенсионное удостоверение через веб-портал Пенсионного фонда Украины, нужно выполнить следующие действия:
- войти в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в левом боковом меню нажать на раздел «О пенсионном обеспечении»;
- выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения»;
- внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией во вкладке «Орган ПФУ» выбрать управление ПФУ вашего региона;
- заполнить необходимые поля анкеты и загрузить сканированные копии документов (РНОКПП; документ, удостоверяющий личность; фото и образец подписи пенсионера);
- дать согласие на обработку персональных данных и сформировать заявление;
- проверить внесенные данные и отправить заявление в ПФУ.
Размер каждого файла (сканированной копии документа) не должен превышать 1 Мб; Формат файла: JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, следует прикреплять как один файл.
Требования к сканированной копии фотографии:
- размер файла – от 20 до 24 кБ;
- размер фотографии – 25×30 мм;
- содержание фотографии – лицо должно составлять 70-80%;
- фон фотографии – белый;
- фотография должна быть сделана за последние 6 месяцев;
- на фото должны отсутствовать какие-либо посторонние предметы;
- фотография должна быть цветной.
Требования к сканированной копии подписи:
- размер файла – от 3 до 5 кБ;
- подпись должна быть выполнена чернилами черного цвета.
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