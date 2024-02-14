Як замовити пенсійне посвідчення онлайн: інструкція

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як замовити пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ.
Щоб замовити пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України, потрібно виконати наступні дії:
- увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у лівому боковому меню натиснути на розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;
- обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення»;
- уважно ознайомитись із запропонованою інструкцією, у вкладці «Орган ПФУ» обрати управління ПФУ вашого регіону
- заповнити необхідні поля анкети та завантажити скановані копії документів (РНОКПП; документ, що посвідчує особу; фото та зразок підпису пенсіонера);
- надати згоду на обробку персональних даних та сформувати заяву;
- перевірити внесені дані та надіслати заяву до ПФУ.
Розмір кожного файлу (сканованої копії документа) не повинен перевищувати 1 Мб; формат файлу: JPG, JPEG, PDF. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.
Вимоги до сканованої копії фотографії:
- розмір файлу — від 20 до 24 кБ;
- розмір фотографії — 25 × 30 мм;
- зміст фотографії — обличчя повинно становити 70-80 %;
- фон фотографії — білий;
- фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців;
- на фото мають бути відсутні будь-які сторонні предмети;
- фотографія має бути кольоровою.
Вимоги до сканованої копії підпису:
- розмір файлу — від 3 до 5 кБ;
- підпис має бути виконаний чернилами чорного кольору.
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