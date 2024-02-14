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Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

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  1. Суспільство

Як замовити пенсійне посвідчення онлайн: інструкція

09:19, 14 лютого 2024
Щоб замовити пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України, потрібно виконати низку кроків.
Як замовити пенсійне посвідчення онлайн: інструкція
Фото: kadrovik.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як замовити пенсійне посвідчення через вебпортал ПФУ.

Щоб замовити пенсійне посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду України, потрібно виконати наступні дії:

- увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

- у лівому боковому меню натиснути на розділ «Щодо пенсійного забезпечення»;

- обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення»;

- уважно ознайомитись із запропонованою інструкцією, у вкладці «Орган ПФУ» обрати управління ПФУ вашого регіону

- заповнити необхідні поля анкети та завантажити скановані копії документів (РНОКПП; документ, що посвідчує особу; фото та зразок підпису пенсіонера);

- надати згоду на обробку персональних даних та сформувати заяву;

- перевірити внесені дані та надіслати заяву до ПФУ.

Розмір кожного файлу (сканованої копії документа) не повинен перевищувати 1 Мб; формат файлу: JPG, JPEG, PDF. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.

Вимоги до сканованої копії фотографії:

- розмір файлу — від 20 до 24 кБ;

- розмір фотографії — 25 × 30 мм;

- зміст фотографії — обличчя повинно становити 70-80 %;

- фон фотографії — білий;

- фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців;

- на фото мають бути відсутні будь-які сторонні предмети;

- фотографія має бути кольоровою.

Вимоги до сканованої копії підпису:

- розмір файлу — від 3 до 5 кБ;

- підпис має бути виконаний чернилами чорного кольору.

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