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  1. Общество

Субсидия в Украине: при каких условиях не оказывается помощь

23:23, 29 февраля 2024
Субсидия не предоставляется гражданам в ряде условий.
Субсидия в Украине: при каких условиях не оказывается помощь
Фото: tsn.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, при каких условиях жилищная субсидия не предоставляется. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Так, положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, визначено умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій.

Житлова субсидія — це адресна державна допомога, що надається мешканцям домогосподарств на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового відсотка платежу. Обов’язковий платіж обчислюється в розрахунку на одну людину та визначається індивідуально для кожної сім’ї. Він залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства.

СУБСИДІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ, ЯКЩО:

- загальна площа квартири більше 130 кв. м, житлового будинку — більше 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);

- у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менше 5 років тому (крім мопеда та причепа);

- у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда та причепа);

- у складі сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

- є борг з оплати послуг ЖКП більше трьох місяців і загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- у складі сім'ї є неплатник аліментів (більше трьох місяців);

- громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

- хтось із зареєстрованих членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн (окрім оплати лікування);

 * у субсидії не повинні відмовити, якщо протягом півроку перед покупкою нового житла було продано інше;

- хтось із членів сім'ї купував валюту на загальну суму в 50 тис. грн протягом року перед зверненням;

- у когось із членів сім'ї є депозит більше 100 тис. грн;

- у складі сім'ї є власник більш одного житлового приміщення  (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення; такого, що належить на праві спільної сумісної або часткової власності та розташоване в сільській місцевості).

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