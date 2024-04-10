Практика судов
  1. Общество

Как узнать, является ли лицо потенциальным получателем субсидии: алгоритм действий

20:04, 10 апреля 2024
ПФ предоставил алгоритм действий, как проверить, является ли домохозяйство потенциальным субсидиантом.
Как узнать, является ли лицо потенциальным получателем субсидии: алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины объяснил, как узнать, является ли лицо потенциальным получателем субсидии. Об этом сообщили на официальном сайте ПФ.

У відомстві зазначають, що опрацювали інформацію з публічних реєстрів, автоматизованих та інформаційних систем і виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися (пункт 11 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 № 601).

В електронних кабінетах потенційних отримувачів житлової субсидії на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України розміщено повідомлення, яким проінформовано про можливість одержувати виплати.

Як перевірити, чи є ваше домогосподарство потенційним субсидіантом?

Для цього потрібно зробити кілька кроків.

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA.

На панелі зліва оберіть розділ «Мої повідомлення» та перейдіть у вкладку «Індивідуальні повідомлення». Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

Покроковий алгоритм подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії за посиланням.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

Досье кандидата на должность судьи станет электронным с 1 мая

Вопрос доступа к досье кандидата на должность судьи в электронной форме для лиц, не являющихся представителями ВККС, будет решен отдельно.

Спецпредставитель США Пенни Прицкер в Киеве обсудила с украинским Кабмином ход реформ

Спецпредставитель США Пенни Прицкер вместе с представителями стран G7 и ЕС приняла участие в заседании Управляющего комитета Платформы доноров по прогрессу реформ и получению Украиной финансирования.

Требование ТЦК будет считаться врученным и с момента проставления отметки о невозможности его вручения, а руководитель ТЦК сможет инициировать задержание уклониста

Даже если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК, оно будет считаться врученным, и ТЦК сможет инициировать в отношении уклоняющегося соответствующие ограничения.

Кого смогут мобилизовать в аппаратах судов, Высшем совете правосудия и ВККС: что известно

С «бронированием» работников аппаратов судов и помощников судей прогнозируют проблемы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео