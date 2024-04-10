Як дізнатись, чи є особа потенційним отримувачем субсидії: алгоритм дій

ПФ надав алгоритм дій, як перевірити, чи є домогосподарство потенційним субсидіантом.

Фото: poradnica.com.ua

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Пенсійний фонд України пояснив, як дізнатись, чи є особа потенційним отримувачем субсидії. Про це повідомили на офіційному сайті ПФ.

У відомстві зазначають, що опрацювали інформацію з публічних реєстрів, автоматизованих та інформаційних систем і виявив 50 717 домогосподарств, які потенційно можуть одержувати житлову субсидію, але наразі за отриманням виплати не зверталися (пункт 11 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2023 № 601).

В електронних кабінетах потенційних отримувачів житлової субсидії на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України розміщено повідомлення, яким проінформовано про можливість одержувати виплати.

Як перевірити, чи є ваше домогосподарство потенційним субсидіантом?

Для цього потрібно зробити кілька кроків.

На вебпорталі Фонду у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку «Вхід» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія. Підпису або ID.GOV.UA.

На панелі зліва оберіть розділ «Мої повідомлення» та перейдіть у вкладку «Індивідуальні повідомлення». Якщо вас визначено потенційним отримувачем житлової субсидії, то тут ви зможете ознайомитись з відповідною інформацією від Пенсійного фонду України.

Покроковий алгоритм подання спрощеної заяви на призначення житлової субсидії за посиланням.

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