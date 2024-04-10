У Кабміні розглядають запровадження електронного реєстру українських школярів за кордоном

У Мінреінтеграції зазначили, що наразі існує потреба в запровадженні єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном.

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У Кабінеті міністрів розглядають можливість запровадження єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До прикладу, досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами Державного ліцею «Міжнародна українська школа» (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою.

«Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів», - додає відомство.

Під час спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук було запропоновано дозволити «Міжнародній українській школі» приймати особові справи в електронному вигляді. Зокрема й розробити відповідні роз'яснення.

«Також було наголошено, що «МУШ» має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном», - відзначає Мінреінтеграції.

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