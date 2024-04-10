В Кабмине рассматривают введение электронного реестра украинских школьников за границей

В Минреинтеграции отметили, что существует необходимость введения единого электронного учета украинских учеников за рубежом.

В Кабинете министров рассматривают возможность введения единого электронного учета украинских учащихся за границей. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

К примеру, достаточно многие ученики получают образование или являются экстернами Государственного лицея «Международная украинская школа» (МУШ). Украинские личные дела для вступления в МУШ можно отправить по почте.

«Однако вопрос заключается в системном решении для всех учащихся за границей. Да, была рассмотрена возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся», - добавляет ведомство.

Во время специального совещания под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук было предложено разрешить «Международной украинской школе» принимать личные дела в электронном виде. В том числе и разработать соответствующие разъяснения.

«Также было отмечено, что «МУШ» должна стать образовательной ячейкой, которая будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом», - отмечает Минреинтеграции.

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