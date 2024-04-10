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Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности

14:50, 10 апреля 2024
Соломенский районный суд Киева ищет помощника судьи.
Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии вакантной должности
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Соломенский районный суд Киева сообщил о наличии вакансии помощника судьи – специализация по рассмотрению уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Требования к кандидату:

Образование высшее юридическое образование (образовательно-квалификационный уровень магистра, специалиста) по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность».

Опыт работы не менее одного года.

Свободное владение государственным языком (наличие Государственного сертификата об уровне владения государственным языком (извлечение из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком).

Отсутствие судимости.

«Резюме направлять по электронному адресу: [email protected]

Документы принимаются до 17.04.2024 включительно. За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - сообщили в суде.

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