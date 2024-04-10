Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

Солом’янський районний суд Києва шукає помічника судді.

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Солом’янський районний суд Києва повідомив про наявність вакансії помічника судді - спеціалізація з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення. Про це поінформували у пресслужбі суду.

Вимоги до кандидата:

Освіта вища юридична освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста) за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність».

Досвід роботи не менше одного року.

Вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витягу з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою).

Відсутність судимості.

«Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 17.04.2024 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - повідомили у суді.

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