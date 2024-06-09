Проверить размер субсидии можно онлайн на портале электронных услуг ПФУ: алгоритм действий

Пенсионный фонд направил получателям выплат уведомления о назначении/неназначении жилищных субсидий, а также проинформировал о необходимости обратиться в ПФУ, в случае необходимости.

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно ознакомиться с информацией о размере субсидии на неотапливаемый период. Об этом сообщает ПФУ.

Так, ПФУ направил получателям выплат уведомления о назначении/неназначении жилищных субсидий, а также проинформировал о необходимости обратиться в Фонд, если такая потребность существует.

Сообщение размещено в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы ознакомиться с информацией, необходимо сделать несколько шагов.

Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підпису, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

Шаг 3. В меню слева выберите рубрику «Мои сообщения».

Шаг 4. В появившемся окне на экране перейдите в «Индивидуальные сообщения» и ознакомьтесь с текстом сообщения о жилищной субсидии.

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