Перевірити розмір субсидії можливо онлайн на порталі електронних послуг ПФУ: алгоритм дій

Пенсійний фонд надіслав отримувачам виплат повідомлення щодо призначення/непризначення житлових субсидій, а також поінформував про необхідність звернутися до ПФУ, якщо є така потреба.

В особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна ознайомитись з інформацією про розмір субсидії на неопалювальний період. Про це повідомляє ПФУ.

Так, ПФУ надіслав отримувачам виплат повідомлення щодо призначення / непризначення житлових субсидій, а також поінформував про необхідність звернутися до Фонду, якщо така потреба існує.

Повідомлення розміщено в особистому кабінеті заявника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Щоб ознайомитись з інформацією, необхідно зробити кілька кроків.

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.

Крок 3. У меню зліва оберіть рубрику «Мої повідомлення».

Крок 4. У вікні, що з’явиться на екрані, перейдіть в «Індивідуальні повідомлення» та ознайомтесь з текстом повідомлення щодо житлової субсидії.

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