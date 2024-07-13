Землю накрыла мощная магнитная буря, которая продлится два дня

В субботу, 13 июля, накрыла Землю магнитная буря. Об этом сообщил портал Мeteoagent.
Мощность магнитной бури составляет 5 по К-индексу.
Кроме того, магнитная буря ожидается и в воскресенье, 14 июля, – показатель 5. То есть это магнитные возбуждения высокой интенсивности.
Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигреьи, апатия, а также обострение хронических болезней.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.