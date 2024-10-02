Радиодиктант национального единства 2024 — названа дата проведения

В конце октября украинцы будут писать радиодиктанты национального единства.

Фото: brovary.net.ua

Ежегодно ко Дню украинской письменности и языка проводятся Всеукраинский радиодиктант национального единства.

В 2024 году радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Суспільне.

Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспільного: телевидении, радио и диджитали.

Традиционно наиболее активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и самых разных профессий.

Пока неизвестно, кто в этом году напишет текст для радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире.

Идея радиодиктанта возникла 23 года назад, его в 2000 году положила начало команде «Украинского радио» с целью объединить всех украинцев. Благодаря радийной трансляции и интернет-доступа к радиодиктанту смогли присоединиться люди из любых уголков мира.

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