Радиодиктант национального единства 2024 — названа дата проведения

Ежегодно ко Дню украинской письменности и языка проводятся Всеукраинский радиодиктант национального единства.
В 2024 году радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Суспільне.
Радиодиктант будут транслировать на всех платформах Суспільного: телевидении, радио и диджитали.
Традиционно наиболее активными участниками флешмоба являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако каждый год радиодиктант пишут люди всех возрастов и самых разных профессий.
Пока неизвестно, кто в этом году напишет текст для радиодиктанта и кто будет читать его в прямом эфире.
Идея радиодиктанта возникла 23 года назад, его в 2000 году положила начало команде «Украинского радио» с целью объединить всех украинцев. Благодаря радийной трансляции и интернет-доступа к радиодиктанту смогли присоединиться люди из любых уголков мира.
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