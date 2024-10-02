Радіодиктант національної єдності 2024 — названо дату проведення

Наприкінці жовтня українці писатимуть радіодиктант національної єдності.

Фото: brovary.net.ua

Щорічно до Дня української писемності та мови проводять Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

У 2024 році радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Про це повідомляє Суспільне.

Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти. Проте щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій.

Наразі ще невідомо, хто цьогоріч напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі.

Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

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