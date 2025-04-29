Мошенники маскируются под отдел кадров TikTok и воруют данные — предупреждение от ЦПД

Мошенники прикрываются популярной соцсетью TikTok и обещают украинцам несуществующую работу.

Фото: pixabay

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации сообщил о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают пользователям мессенджеров личные сообщения с призывом перейти по ссылке и связаться с так называемым «отделом кадров» TikTok через WhatsApp.

Мошенники обещают высокие заработки и бонусы, однако на самом деле это схема для кражи персональных данных или денежных средств.

«На самом деле это мошенническая схема, направленная на кражу персональных данных или денег», — подчеркнули в ЦПД.

В Центре призвали пользователей ни в коем случае не переходить по таким ссылкам и не вводить свои личные данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.