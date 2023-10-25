Полярники показали небо над Антарктидой на рассвете: фото

Находясь низко над горизонтом, солнце «рисует» невероятные цвета неба, которые еще и отражаются океаном и снегом.

Источник фото: Александр Милашевский

Полярники на станции «Академик Вернадский» зафиксировали утреннее небо с розовыми оттенками в Антарктике.

На небе во время рассветов и закатов можно наблюдать очень необычные краски, пишут в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые отмечают, что, находясь низко над горизонтом, солнце «рисует» невероятные цвета неба, которые еще и отражаются океаном и снегом.

«Если присмотреться, то на фотографии можно увидеть и пингвинов в снегу, и наш родной украинский флаг на флагштоке за небольшим зданием», - говорится в сообщении.

Источник фото: Александр Милашевский

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