Полярники показали небо над Антарктидою на світанку: фото

Полярники на станції «Академік Вернадський» зафіксували ранкове небо з рожевими відтінками в Антарктиці.
На небі під час світанків та заходів сонця можна спостерігати дуже незвичні барви, пишуть у Національному антарктичному науковому центрі.
Науковці зазначиють, що, перебуваючи низько над горизонтом, сонце «малює» неймовірні кольори неба, які ще й відбиваються океаном та снігом.
«Якщо придивитися, то на світлині можна побачити і пінгвінів в снігу, і наш рідний український прапор на флагштоку за невеликою будівлею», - сказано у повідомленні.
Джерело фото: Олександр Милашевський
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