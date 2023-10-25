Полярники показали небо над Антарктидою на світанку: фото

Перебуваючи низько над горизонтом, сонце «малює» неймовірні кольори неба, які ще й відбиваються океаном та снігом.

Джерело фото: Олександр Милашевський

Полярники на станції «Академік Вернадський» зафіксували ранкове небо з рожевими відтінками в Антарктиці.

На небі під час світанків та заходів сонця можна спостерігати дуже незвичні барви, пишуть у Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці зазначиють, що, перебуваючи низько над горизонтом, сонце «малює» неймовірні кольори неба, які ще й відбиваються океаном та снігом.

«Якщо придивитися, то на світлині можна побачити і пінгвінів в снігу, і наш рідний український прапор на флагштоку за невеликою будівлею», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: Олександр Милашевський

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