В Киеве житель Дарницкого района принес домой пулемет из лесополосы, фото

Оружие мужчина нашел в прошлом году в лесополосе Киевской области, где раньше проходили боевые действия.

Источник фото: Национальная полиция

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Столичные правоохранители изъяли у жителя Дарницкого района пулемет. Как рассказали в полиции, оружие изъяли и направили на экспертное исследование.

В квартире 44-летнего киевлянина полицейские обнаружили пулемет Калашникова, комплектующие к нему и автомату Калашникова.

Правоохранители установили, что оружие мужчина нашел в прошлом году в лесополосе Киевской области, где раньше проходили боевые действия.

Детективы внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении.

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