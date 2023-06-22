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Павлоградский горрайонный суд заслушает дело обвиняемого в сбитии Боинга Сергея Дубинского

07:10, 22 июня 2023
Сергей Дубинский ранее был признан виновными в катастрофе MH17 и гибели 298 человек.
Павлоградский горрайонный суд заслушает дело обвиняемого в сбитии Боинга Сергея Дубинского
Источник фото: ukrinform.com

Как известно, в ноябре 2022 года Окружной суд Гааги Королевства Нидерландов вынес приговор по делу об уничтожении самолета рейса МН17 в отношении четырех обвиняемых – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Обвиняемые Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко были признаны виновными и им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. В частности, осужденные помогали доставить и развернуть ракетный комплекс ЗРК БУК с целью сбития самолета. Это привело 17 июля 2014 года к аварии над временно оккупированной территорией Донецкой области пассажирского самолета «Боинг 777» рейса МН17 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом «Амстердам - Куала-Лумпур» транзитом через территорию Украины. В результате погибли 298 человек.

Дело в отношении Сергея Дубинского по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 с. 437, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины назначено на 12 июля 2023 года к рассмотрению в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», после поступления обвинительного акта в суд совершен вызов обвиняемого в подготовительное судебное заседание путем отправки повестки на его адрес, указанный в обвинительном акте.

По данным сервиса отслеживания международных отправлений Укрпочты, отправление вручено адресату Дубинскому С. Н.

Кроме того, украинский суд направил компетентному суду РФ запрос о предоставлении правовой помощи по организации вручения судебной повестки о вызове в судебное заседание в качестве обвиняемого Сергея Дубинского вместе с приложениями.

Однако в МИД РФ отказались выполнять запрос Павлоградского горрайонного суда, поскольку, по их мнению, он содержит признаки якобы «политически мотивированного преследования».

Вместе с тем, в результате данных о вручении повестки обвиняемый должен был знать о рассмотрении обвинительного акта в суде.

При этом компетентный орган РФ не отрицал пребывания Дубинского С. Н. на территории рф.

Постановлением старшего следственного управления досудебного расследования главного следственного управления СБУ Сергей Дубинский объявлен в розыск.

Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области приняты все возможные меры об уведомлении обвиняемого о подготовительном судебном заседании (путем направления повестки через международную отправку) и осуществлен запрос в РФ о международной правовой помощи. Исследованы доказательства и объявлен перерыв для судебных прений.

Автор: Наталья Мамченко

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