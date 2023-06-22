Павлоградський міськрайонний суд заслухає справу обвинуваченого у збитті Боїнгу Сергія Дубінського

Сергій Дубінський раніше був визнаний винними у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей.

Джерело фото: ukrinform.com

Як відомо, у листопаді 2022 року Окружний суд Гааги Королівства Нідерландів ухвалив вирок у справі збиття літака рейсу МН17 щодо чотирьох обвинувачених – Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

Обвинувачених Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та Леоніда Харченка було визнано винними та призначено їм покарання у виді довічного позбавлення волі. Зокрема засуджені допомагали доставити та розгорнути ракетний комплекс ЗРК БУК з метою збиття літака. Вони спричинили 17 липня 2014 року аварію над тимчасово окупованою територією Донецької області пасажирського літака «Боїнг 777» рейсу МН17 Малайзійських авіаліній, який прямував рейсом «Амстердам - Куала-Лумпур» транзитом через територію України. Внаслідок цього загинуло 298 людей.

Справу стосовно Сергія Дубінського за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 с. 437, ч. 1 ст. 258-3 КК України наразі призначено на 12 липня 2023 року до розгляду у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», після надходження обвинувального акту до суду здійснено виклик обвинуваченого у підготовче судове засідання шляхом надіслання повістки на його адресу, зазначену в обвинувальному акті.

За даними сервісу відстеження міжнародних відправлень Укрпошти, відправлення вручено адресату Дубінському С. М.

Крім того, український суд спрямував компетентному суду РФ запит про надання правової допомоги щодо організації вручення судової повістки про виклик в судове засідання як обвинуваченого Сергія Дубінського разом з додатками.

Однак у МЗС РФ відмовилися виконувати запит Павлоградського міськрайонного суду, оскільки на їх думку, він містить ознаки начебто «політично мотивованого переслідування».

Разом з тим, внаслідок даних про вручення повістки обвинувачений повинен був знати про розгляд обвинувального акту в суді.

При цьому компетентний орган РФ не заперечив перебування Дубінського С. М. на території рф.

Постановою старшого слідчого управління досудового розслідування головного слідчого управління СБУ Сергій Дубінський оголошений в розшук.

Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області вжито всіх можливих заходів про повідомлення обвинуваченого про підготовче судове засідання (шляхом направлення повістки через міжнародне відправлення) та здійснено запит до РФ про міжнародну правову допомогу. Досліджено докази та оголошена перерва для судових дебатів.

Автор: Наталя Мамченко

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