В Верховном Суде объяснили, какая трансформация может ожидать Большую Палату Верховного Суда

Нивелировать работу Большой Палаты без негативных последствий для дел, где КАС ВС является первой инстанцией, невозможно, - Станислав Кравченко.

Большую Палату Верховного Суда будет ждать трансформация, но соответствующий формат для нее еще не согласован. Об этом рассказал глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время брифинга.

Напомним, решение СНБО предусматривает усовершенствование порядка избрания судей Верховного Суда в Большую Палату Верховного Суда и введение механизма их отзыва собранием судей кассационных судов. Впрочем, соответствующий законопроект еще не внесен.

«На сегодняшний день нивелировать работу Большой Палаты ВС без очень негативных последствий невозможно. Прежде всего, это вторая инстанция по решениям Кассационного административного суда ВС. А КАС ВС как первая инстанция рассматривает сверхважные вопросы защиты прав граждан и в целом в отношении государства», отметил Станислав Кравченко.

По его словам, количество судей БП ВС, порядок ее формирования – это вопрос дискуссии.

Напомним, ранее в материале «Что будет дальше с Большой Палатой Верховного Суда: проблемы и перспективы» «Судебно-юридическая газета» писала, что со временем в своей деятельности Большая Палата все чаще стала допускать отступления не только от правовых позиций ВСУ или кассационных судов ВС, а также от своих собственных прежних правовых позиций. Так, по состоянию на январь 2023 года БП ВС осуществила отступление от прежних правовых позиций 165 раз.

В свою очередь, во время брифинга в Верховном Суде председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач отметила, что БП ВС отступает от определенных позиций только в тех случаях, когда разногласия уже имеют место в практике нижестоящих инстанций. Т. е., БП ВС надо выбирать «одно из двух».

«Поэтому, когда мы говорим о количестве отступлений БП ВС, надо понимать, что эта практика уже сложилась в судах других инстанций, и в данном случае как бы ни поступила БП ВС, от чего-то она отступит», отметила Лариса Рогач.

Она добавила, что за эти пять лет, по ее мнению, Большая Палата сделала много полезного в сфере решения межюрисдикционных вопросов и преодоления ряда разногласий в правоприменении.

Вместе с тем, ситуация, которая сложилась с экс-председателем ВС Всеволодом Князевым, осветила проблематику возможности отзыва судей БП ВС и вопросов передачи дел в БП ВС.

«Здесь соглашаюсь, что юрисдикционные дела должны завершаться преимущественно в кассационном суде. Нельзя сказать, что БП ВС это некий надзорный орган. Она должна действовать там, где проблематика касается разных юрисдикций.

Из представленных на обзор законопроектов усматривается, что в том же направлении мыслит и законодатель», добавила председатель Кассационного хозяйственного суда.

В свою очередь, председатель Кассационного гражданского суда ВС Борис Гулько отметил важность определения в законодательстве того, что является исключительной правовой проблемой для единого понимания.

Вместе с тем остается открытым вопрос о дальнейшем развитии событий по делу Всеволода Князева. Ведь во время заседания Высшего совета правосудия 18 мая прокурор САП отметил, что «меченые» доллары были во время обысков найдены у трех судей Большой Палаты Верховного Суда: у одного судьи нашли $10 000, у другого – $2 300, у третьего – $50 000.

Рассказывал прокурор САП в Высшем совете правосудия эту историю, не называя имен.

Станислав Кравченко описал ситуацию следующим образом.

«Кроме Князева, никому подозрение из судей не объявлено, никто от своих обязанностей не отстранен. Потому у меня нет правового основания не допускать их к работе.

Ситуация практически не поменялась. Что касается публикации имен 2-3 судей на телеграмм-каналах, мне об этом ничего не известно. Даже если кому-то это известно, никто не озвучит, ведь это тайна следствия.

Очевидно, что проблема остается, и так понимаю, что она была решена, если следствие объявит претензии или будет реализовано решение СНБО об упорядочении работы БП ВС. Но мы ожидаем, что это от нас не зависит.

Кворум для работы БП ВС есть», – отметил Станислав Кравченко.

Напомним также, во время брифинга, как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава КГС Верховного Суда Борис Гулько обратил внимание адвокатского сообщества с тем, чтобы адвокаты не обращались к председателю кассационного суда с безосновательными ходатайствами, ведь передать обратно гражданские дела в суды, восстановившие подсудность невозможно в силу закона.

Автор: Наталя Мамченко

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