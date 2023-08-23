Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».

Президент Владимир Зеленский 23 августа рассказал СМИ во время брифинга по итогам «Крымской платформы», почему начавшееся еще в июне контрнаступление на юге страны продвигается медленно.

«Вы знаете, что на южном направлении все очень плотно заминировано. И люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять этот дефицит бронированной техники. Если бы у нас было с запасом, можно было бы рисковать. Не хочется рисковать как людьми, так и техникой. Но это выбор командиров на местах», – рассказал Владимир Зеленский журналистам.

«Никто не жалуется, всю борются. Идут вперед. Там, где есть ошибки, нужно их исправлять. И они исправятся. Но там, где сложно, там будет сложно», - добавил Президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что проблема состоит и в том, что из ста бронированных машин, поступающих из-за границы, двадцать единиц могут быть сломаны и нуждаются в ремонте.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сейчас рассматривается вариант усиления мобилизационных мер из-за нехватки личного состава в воинских частях.

«Скажу откровенно – военные с этим ко мне обратились. Что касается предоставления им возможности мобилизовать больше. Но больше пока я ничего вам сказать не могу», - рассказал Президент.

Автор: Вячеслав Хрипун

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