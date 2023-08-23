Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».

Зеленский об усилении мобилизации: Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать

Владимир Зеленский прокомментировал усиление мобилизации.

РСУ прекратила конкурс на члена Совещательной группы экспертов – будет новый

У Рады судей будет 30 дней, чтобы назначить члена в первый состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов у судьи Конституционного Суда.

Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

Рада разблокировала подписание закона о возвращении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в ВСП

Но, несмотря на заявления Дениса Маслова, рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей пока не возобновится.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге

19:17, 23 августа 2023
Владимир Зеленский: «На южном направлении все очень плотно заминировано, и люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять дефицит бронированной техники».
Очень часто люди идут пешком через минные поля, чтобы не потерять дефицит бронированной техники, – Зеленский по поводу контрнаступления на юге
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский 23 августа рассказал СМИ во время брифинга по итогам «Крымской платформы», почему начавшееся еще в июне контрнаступление на юге страны продвигается медленно.

«Вы знаете, что на южном направлении все очень плотно заминировано. И люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять этот дефицит бронированной техники. Если бы у нас было с запасом, можно было бы рисковать. Не хочется рисковать как людьми, так и техникой. Но это выбор командиров на местах», – рассказал Владимир Зеленский журналистам.

«Никто не жалуется, всю борются. Идут вперед. Там, где есть ошибки, нужно их исправлять. И они исправятся. Но там, где сложно, там будет сложно», - добавил Президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что проблема состоит и в том, что из ста бронированных машин, поступающих из-за границы, двадцать единиц могут быть сломаны и нуждаются в ремонте.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что сейчас рассматривается вариант усиления мобилизационных мер из-за нехватки личного состава в воинских частях.

«Скажу откровенно – военные с этим ко мне обратились. Что касается предоставления им возможности мобилизовать больше. Но больше пока я ничего вам сказать не могу», - рассказал Президент.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду