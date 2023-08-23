Дуже часто люди йдуть пішки через мінні поля, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки, – Зеленський стосовно контрнаступу на півдні

Володимир Зеленський: «На південному напрямку все дуже щільно заміновано, і люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки».

Президент Володимир Зеленський 23 серпня розповів ЗМІ під час брифінгу за підсумками «Кримської платформи», чому контрнаступ на півдні країни, який розпочався ще у червні, просувається повільно.

«Ви знаєте, що на південному напрямку все дуже щільно заміновано. І люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якби у нас було із запасом, авжеж, можна було б ризикувати. Не хочеться ризикувати, як людьми, так і технікою. Але це вибір командирів на місцях», - розповів Володимир Зеленський журналістам.

«Ніхто не жаліється, всю борються. Йдуть вперед. Там де є помилки, потрібно їх виправляти. І вони виправляться. Але там де складно, там буде складно», - додав Президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що проблема полягає і в тому, що зі ста броньованих машин, які надходять з-за кордону, двадцять одиниць можуть бути зламані і потребувати ремонту.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що зараз розглядається варіант посилення мобілізаційних заходів через нестачу особистого складу у військових частинах.

«Скажу відверто – військові з цим до мене звернулися. Щодо надання їм можливості мобілізувати більше. Але більше поки що я нічого вам сказати не можу», - розповів Президент.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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