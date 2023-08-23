Дуже часто люди йдуть пішки через мінні поля, щоб не втратити дефіцит броньованої техніки, – Зеленський стосовно контрнаступу на півдні

Президент Володимир Зеленський 23 серпня розповів ЗМІ під час брифінгу за підсумками «Кримської платформи», чому контрнаступ на півдні країни, який розпочався ще у червні, просувається повільно.
«Ви знаєте, що на південному напрямку все дуже щільно заміновано. І люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якби у нас було із запасом, авжеж, можна було б ризикувати. Не хочеться ризикувати, як людьми, так і технікою. Але це вибір командирів на місцях», - розповів Володимир Зеленський журналістам.
«Ніхто не жаліється, всю борються. Йдуть вперед. Там де є помилки, потрібно їх виправляти. І вони виправляться. Але там де складно, там буде складно», - додав Президент.
Володимир Зеленський також повідомив, що проблема полягає і в тому, що зі ста броньованих машин, які надходять з-за кордону, двадцять одиниць можуть бути зламані і потребувати ремонту.
Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що зараз розглядається варіант посилення мобілізаційних заходів через нестачу особистого складу у військових частинах.
«Скажу відверто – військові з цим до мене звернулися. Щодо надання їм можливості мобілізувати більше. Але більше поки що я нічого вам сказати не можу», - розповів Президент.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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