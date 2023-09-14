Переход на новые подходы оплаты труда госслужащих улучшит ситуацию в аппаратах судов, – Александр Корниенко

Улучшение институциональной способности судебной системы зависит и от должной оплаты труда в аппаратах судов, – первый вице-спикер Александр Корниенко.

Среди задач Украины в рамках дальнейшей евроинтеграции – работа над повышением качества актов парламента и Правительства и институциональной способностью, в том числе, судебной системы. Ее же способность преодолевать вызовы также зависит и от работников аппаратов судов, которые организационно способствуют осуществлению правосудия. Об этом рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко 13 сентября во время презентации исследования «Влияние судебного вмешательства: роль судов общей юрисдикции в ходе реформ в Украине».

«Третий момент – это непосредственно судебная система. Я здесь много не буду говорить, потому что снова напишут в «Судебно-юридической газете», что я кого-то к чему-то побуждаю или давлю. Но отмечу, что судебную реформу проводили уже не раз – и предыдущая власть, и наша, и конца края этому не видно. На некоторых этапах это упирается в позицию самой судейской системы, давайте будем честны. Потому что членов Высшего совета правосудия Верховная Рада проголосовала, как только Еврокомиссия сказала это сделать. А судьи их выбирали бог знает сколько и тянули с этим.

Общество точно ожидает повышения качества судебной системы. А оно заключается и в людях – это система отборов, международные эксперты – мы достаточно в этом направлении сделали, чтобы это заработало, и в институциональной способности.

Когда мы говорим о нормальной системе судопроизводства, мы должны пересмотреть системный подход к оплате труда и набору людей в аппараты судов. Потому что люди, проводящие экспертизу, анализирующие информацию, которые делают подготовку ее для судей в процессе осуществления правосудия – их работа должна, во-первых, нормально оплачиваться. Во-вторых, эти кадры должны быть качественными. Это тоже большой вопрос.

Мы говорим сейчас, чтобы система оплаты труда на госслужбе везде была выровнена, была система грейдов. Возможно, с нового года будет переход на новую систему. И в рамках этого у ГСАУ будет лучшая оплата труда, которая позволит привлекать лучших специалистов», - отметил Александр Корниенко.

Действительно, 28 июля 2023 г. Верховная Рада приняла за основу законопроект 8222, предусматривающий изменение подходов к оплате труда чиновников. Вместе с тем следует отметить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в принятом 6 сентября во втором чтении законопроекте 9483-2 установили, что особенности оплаты труда государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов и других органах системы правосудия определяются Законом «О судоустройстве и статусе судей». Соответствующие изменения внесли в статью 50 Закона «О государственной службе», дополнив ее частью 8. Означает ли это, что новые подходы к оплате труда будут применяться ко всем госслужащим, кроме работающих в судах – пока неизвестно.

Александр Корниенко отметил, что судьи должны постоянно повышать свой уровень.

«Те, кто производит реформы, в частности мы, должны применять более ответственные, более системные подходы. Если принимаются политические решения, то принимать их с учетом всех возможных рисков», – добавил он.

Также, по его словам, важным измерением качества реформ является выполнение решений Европейского суда по правам человека. «Украина, пожалуй, хуже всех выполняет решения ЕСПЧ. Впрочем, дух евроинтеграции все же предполагает, что права человека здесь уважают и решения ЕСПЧ здесь выполняют», – подчеркнул первый вице-спикер.

Напомним, что в ходе этой дискуссии Александр Корниенко также рассказал, что часто право индивидуальной законодательной инициативы депутатами используется либо в коммуникационно-рекламных целях, либо для блокирования реформ, и не во всех странах Европы есть законодательная инициатива отдельных народных депутатов.

Что касается вопроса институциональной способности Верховной Рады, он также отметил необходимость дальнейшего реформирования аппарата, развития Исследовательской службы, переструктурирования подходов к работе Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления

Ниже приводим полную версию дискуссии.

Автор: Наталя Мамченко

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