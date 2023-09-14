Женские купе: в Укрзализныце сообщили, есть ли спрос на услугу

От старта программы женскими купе воспользовались уже около 8 тысяч пассажирок.

Фото: УЗ

В Украине ввели в тестовом режиме услугу бронирования мест в женских купе и она уже пользуется спросом. В настоящее время более 90% билетов распроданы на 20 дней вперед. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В компании отметили, что от старта программы женскими купе воспользовались около 8 тысяч пассажирок.

Наибольшим спросом женские купе пользуются в поездах по направлению № 41/42 Днепр — Трускавец.

Также женские купе доступны на рейсах №81 Киев – Ужгород, №15 Харьков – Ясиня, №75 Киев – Кривой Рог.

В УЗ подчеркнули, что продажа билетов в женские купе осуществляется только в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что в Украине поезда с женскими купе совершили первые рейсы.

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