Жіночі купе: в Укрзалізниці повідомили, чи є попит на послугу

Від старту програми жіночими купе скористалися вже близько 8 тисяч пасажирок.

Фото: УЗ

В Україні запровадили в тестовому режимі послугу бронювання місць у жіночих купе і вона має вже попит. Наразі понад 90% квитків розпродані на 20 днів наперед. Про це УНІАН повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

У компанії зазначили, що від старту програми жіночими купе скористалися близько 8 тисяч пасажирок.

Найбільший попит жіночі купе мають у поїздах за напрямком № 41/42 Дніпро — Трускавець.

Також жіночі купе доступні на рейсах № 81 Київ — Ужгород, № 15 Харків — Ясіня, № 75 Київ — Кривий Ріг.

В УЗ підкреслили, що продаж квитків у жіночі купе здійснюється лише в мобільному застосунку.

Раніше ми писали, що в Україні потяги з жіночими купе здійснили перші рейси.

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