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НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

16:47, 1 ноября 2023
До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.
НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры
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Кабинет Министров постановлением от 31 октября 2023 г. №1138 исключил непосредственное упоминание о Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) из числа органов, формирующих персональный состав комиссии, определяющей направление использования средств со счета Минцифры для обеспечения противодействия информационным угрозам со стороны государства – агрессора, киберзащиты, восстановления и развития цифровой инфраструктуры государства

Соответствующие изменения внесены в Порядок использования средств со счета Министерства цифровой трансформации для обеспечения противодействия информационным угрозам со стороны государства-агрессора, киберзащиты, восстановления и развития цифровой инфраструктуры государства, поступивших в качестве добровольных взносов (благотворительных пожертвований) от физических и юридических лиц частного права и/ или публичного права на счет Минцифры, открытый в Национальном банке, являющихся источником формирования специального фонда государственного бюджета.

Напомним, средства могут получать центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, областные, районные и Киевская городская военные администрации или областные, районные и Киевская городская госадминистрации, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации государственной и коммунальной формы собственности.

Денежные средства направляются в частности на реализацию приоритетных проектов цифровой трансформации, в частности в сфере социальной защиты, государственной налоговой и таможенной политики, инфраструктуры; проведение информационной кампании в Украине и за рубежом для продвижения целей, инструментов и концепции национального бренда United24; создание фото-, видеоконтента, других презентационных материалов, популяризацию Единого государственного вебпортала для сбора пожертвований в поддержку Украины United24, изготовление рекламной продукции с целью увеличения объема пожертвований в поддержку Украины на основе предложений, представленных государственным предприятием Дия и т.д.

Для принятия решений по распределению или передаче средств для выполнения задач Минцифры образует комиссию по распределению (передаче) средств.

До изменений было предусмотрено, что персональный состав комиссии утверждается Минцифры, в которую, в частности, входят представители Минцифры, Национального агентства по предотвращению коррупции, других центральных органов исполнительной власти и с согласия - представители предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления Минцифры , представители Комитетов Верховной Рады Украины, других государственных органов, общественного совета при Минцифры, общественных объединений, представители партнеров по развитию и исполнители проектов международной технической помощи.

В настоящее время НАПК из этого перечня исключили.

Автор: Наталья Мамченко

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