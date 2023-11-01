НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

До змін НАЗК мало обов’язково мати свого представника у комісії, яка визначає напрям використання коштів.

Кабінет Міністрів постановою від 31 жовтня 2023 р. №1138 виключив безпосередню згадку про Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) з числа органів, які формують персональний склад комісії, яка визначає напрям використання коштів з рахунка Мінцифри для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави.

Відповідні зміни внесені до Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави, що надійшли як добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права на рахунок Мінцифри, відкритий у Національному банку, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету.

Нагадаємо, що кошти можуть отримувати центральні органи виконавчої влади та інші державні органи, обласні, районні та Київська міська військові адміністрації або обласні, районні та Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної та комунальної форми власності.

Кошти спрямовуються зокрема на реалізацію пріоритетних проектів цифрової трансформації, зокрема у сфері соціального захисту, державної податкової та митної політики, інфраструктури; проведення інформаційної кампанії в Україні та за кордоном для просування мети, інструментів і концепції національного бренда United24; створення фото-, відеоконтенту, інших презентаційних матеріалів, популяризацію Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України United24, виготовлення рекламної продукції з метою збільшення обсягу пожертв на підтримку України на основі пропозицій, поданих державним підприємством Дія тощо.

Для прийняття рішень щодо розподілу або передачі коштів для виконання завдань Мінцифри утворює комісію з питань розподілу (передачі) коштів.

До змін було передбачено, що персональний склад комісії затверджується Мінцифри, до якої, зокрема, входять представники Мінцифри, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших центральних органів виконавчої влади та за згодою - представники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінцифри, представники Комітетів Верховної Ради України, інших державних органів, громадської ради при Мінцифри, громадських об’єднань, представники партнерів з розвитку та виконавці проектів міжнародної технічної допомоги.

Наразі НАЗК з цього переліку виключили.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.