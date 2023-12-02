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Денис Шмыгаль заявил, что украинцы получили уже более 1,8 млрд грн от государства за поврежденное россией имущество

07:30, 2 декабря 2023
Государство выплатило украинцам более 1,8 млрд грн за поврежденное рф имущество.
Денис Шмыгаль заявил, что украинцы получили уже более 1,8 млрд грн от государства за поврежденное россией имущество
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что государство выплатило украинцам более 1,8 млрд грн за поврежденное рф имущество.

По его словам, правительство работает над восстановлением Украины уже сейчас по всем приоритетным направлениям.

«В жилом секторе – это реализация программы єВідновлення. За поврежденное российскими террористами имущество государство выплатило украинцам более 1,8 млрд. грн. В общей сложности подано почти 60 тыс. заявлений, больше всего жителями Харьковщины, Киевщины и Николаевщины», — сообщил глава Правительства.

Относительно уничтоженного имущества, по его словам, поступило 6,4 тысяч заявлений. Сгенерировано около 800 жилищных сертификатов. Отныне этим компонентом программы єВідновлення могут воспользоваться и совладельцы имущества.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада на заседании 5 октября приняла в целом в качестве закона законопроект 10063 о расширении форм предоставления компенсации за повреждение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий.

Напомним, 23 февраля 2023 года Верховная Рада приняла Закон № 2923-IX, согласно которому компенсация за поврежденный объект недвижимого имущества предоставляется только путем выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления ( в том числе разработка проектной документации на строительство, проведение ее экспертизы, выполнение строительных работ) и/или предоставление строительной продукции для выполнения таких работ.

При этом этот Закон 2923-IX не дает возможности получить компенсацию денежными средствами для обеспечения самостоятельного выполнения получателем компенсации работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления или приобретения строительной продукции для выполнения таких работ.

10 мая стартовала процедура предоставления компенсации за поврежденное жилье в пределах электронной публичной услуги «єВідновлення» (постановление КМУ от 21 апреля 2023 №381).

В соответствии с вышеуказанной услугой компенсация за поврежденное жилье предоставляется при условии, что такая компенсация будет использоваться только на ремонтные работы, не проведенные на дату составления чек-листа, кроме случаев проведения противоаварийных работ или неотложных консервационных работ.

Такой подход не учитывает, что ряд владельцев недвижимости вынужден был ремонтировать свое жилье за собственные средства для обеспечения его пригодности для проживания или избегания его дальнейшего разрушения.

В этой связи народные депутаты поддержали в целом законопроект №10063, предусматривающий, что украинцы, потратившие собственные деньги на ремонт поврежденного во время российской агрессии жилья, получат компенсацию от государства.

Автор: Наталья Мамченко

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