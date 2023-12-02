Денис Шмигаль заявив, що українці отримали вже більше 1,8 млрд грн від держави за пошкоджене росією майно

Держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене рф майно.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене рф майно.

За його словами, Уряд працює над відбудовою України вже зараз в усіх пріоритетних напрямках.

«У житловому секторі — це реалізація програми єВідновлення. За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн. Загалом подано майже 60 тис. заяв, найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини», — повідомив очільник Уряду.

Щодо знищеного майна, за його словами, надійшло 6,4 тисячі заяв. Згенеровано майже 800 житлових сертифікатів. Відтепер цим компонентом програми єВідновлення можуть скористатися і співвласники майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063 про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року Верховною Радою прийнято Закон № 2923-IX, відповідно до якого компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається лише шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт.

Разом з цим цей Закон 2923-IX не надає можливості отримати компенсацію грошовими коштами для забезпечення самостійного виконання отримувачем компенсації робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт.

10 травня стартувала процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах електронної публічної послуги «єВідновлення» (постанова КМУ від 21 квітня 2023 року №381).

Відповідно до вищезазначеної послуги компенсація за пошкоджене житло надається за умови, що така компенсація використовуватиметься лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт.

Такий підхід не враховує, що низка власників нерухомості змушена була ремонтувати своє житло за власні кошти задля забезпечення його придатності для проживання або уникнення його подальшого руйнування.

В зв’язку з цим народні депутати підтримали в цілому законопроект №10063, який передбачає, що українці, котрі витратили власні гроші на ремонт пошкодженого під час російської агресії житла, отримають компенсацію від держави.

Автор: Наталя Мамченко

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