Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Денис Шмигаль заявив, що українці отримали вже більше 1,8 млрд грн від держави за пошкоджене росією майно

07:30, 2 грудня 2023
Держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене рф майно.
Денис Шмигаль заявив, що українці отримали вже більше 1,8 млрд грн від держави за пошкоджене росією майно
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн за пошкоджене рф майно.

За його словами, Уряд працює над відбудовою України вже зараз в усіх пріоритетних напрямках.

«У житловому секторі — це реалізація програми єВідновлення. За пошкоджене російськими терористами майно держава виплатила українцям понад 1,8 млрд грн. Загалом подано майже 60 тис. заяв, найбільше мешканцями Харківщини, Київщини та Миколаївщини», — повідомив очільник Уряду.

Щодо знищеного майна, за його словами, надійшло 6,4 тисячі заяв. Згенеровано майже 800 житлових сертифікатів. Відтепер цим компонентом програми єВідновлення можуть скористатися і співвласники майна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада на засіданні 5 жовтня ухвалила в цілому як закон законопроект 10063 про розширення форм надання компенсації за пошкодження об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, 23 лютого 2023 року Верховною Радою прийнято Закон № 2923-IX, відповідно до якого компенсація за пошкоджений об’єкт нерухомого майна надається лише шляхом виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення (у тому числі розроблення проектної документації на будівництво, проведення її експертизи, виконання будівельних робіт) та/або надання будівельної продукції для виконання таких робіт.

Разом з цим цей Закон 2923-IX не надає можливості отримати компенсацію грошовими коштами для забезпечення самостійного виконання отримувачем компенсації робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт.

10 травня стартувала процедура надання компенсації за пошкоджене житло в межах електронної публічної послуги «єВідновлення» (постанова КМУ від 21 квітня 2023 року №381).

Відповідно до вищезазначеної послуги компенсація за пошкоджене житло надається за умови, що така компенсація використовуватиметься лише на ремонтні роботи, які не були проведені на дату складення чек-листа, крім випадків проведення протиаварійних робіт чи невідкладних консерваційних робіт.

Такий підхід не враховує, що низка власників нерухомості змушена була ремонтувати своє житло за власні кошти задля забезпечення його придатності для проживання або уникнення його подальшого руйнування.

В зв’язку з цим народні депутати підтримали в цілому законопроект №10063, який передбачає, що українці, котрі витратили власні гроші на ремонт пошкодженого під час російської агресії житла, отримають компенсацію від держави.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області