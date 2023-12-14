К правонарушениям, связанным с коррупцией, отнесут нарушение требований закона о лоббировании

Общественные активисты исключены из-под действия закона о добропорядочном лоббировании, а адвокатам запретят лоббирование в рамках договора о правовой помощи

Источник фото: politico.eu

Кабмин предлагает определить в законе о предотвращении коррупции, что к правонарушениям, связанным с коррупцией, относится также деяние, не содержащее признаков коррупции, но нарушающее требования, запреты и ограничения, установленные законом о добропорядочном лоббировании. Соответствующий законопроект Правительства №10337 появился в Верховной Раде 13 декабря.

Вносить предписания о нарушении требований законодательства по вопросам лоббирования поручат Нацагентству по предотвращению коррупции (НАПК), нового руководителя которого, как известно, отбирает конкурсная комиссия с участием международных экспертов.

Предписание будет вноситься НАПК руководителю соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации по устранению нарушений законодательства, проведению служебного расследования, привлечению виновного к установленной законом ответственности.

Кабмин предлагается в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить принятие Правил этического поведения субъектов лоббирования.

Вместе с тем деятельность общественных активистов не будет подпадать под определение лоббизма. На этом четко акцентирует внимание Правительство и народные депутаты из фракции «Слуга народа».

Так, доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте Закона. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Так, законопроект разграничивает:

Субъекты адвокации – граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, непредпринимательские общества, которые в соответствии с законом неприбыльными организациями, общественные организации, не имеющие статуса юридического лица.

Субъект лоббирования – физическое или юридическое лицо, его работники, осуществляющие лоббирование в интересах клиента на основании договора о предоставлении услуг по лоббированию или в собственных интересах, сведения о которых внесены в Реестр прозрачности в установленном законодательством порядке.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

Дополнительно ясно указано, что не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т. д.

Интересно, что также определен запрет быть субъектом лоббирования действующим чиновникам и бывшим чиновникам в течение 2 лет после увольнения.

Также отдельно отмечено, что адвокат, адвокатское бюро или адвокатское объединение не могут лоббировать по договору о предоставлении юридической помощи.

Пока не ясно, кто именно на практике может попасть в соответствующий реестр субъектов лоббирования, ведь закон фактически описывает только лишь исключения.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов назвал этот законопроект «Лобирование по-украински».

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, когда 19 октября анонсировал внесение законопроекта о лоббировании, отметил, что «общественные организации и физические лица должны будут предоставить в НАПК информацию о своих донорах и объеме финансирования».

«Ну что, три дня обсуждения как плохо быть пожизненным РЕРом заканчиваются. Открываем новый уровень – закон о лоббировании, согласно которому все соответствующие организации и физические лица должны подавать данные о своих донорах и суммах в НАПК – это будет срач)», - написал Арахамия (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

В свою очередь, 12 декабря Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранных лоббистов на политику в странах ЕС. Так, в Реестре прозрачности предлагается зарегистрировать субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели. Как отмечается на сайте Еврокомиссии, в ЕС растет обеспокоенность тем, что «открытость европейских обществ может быть использована иностранными правительствами»: «Недавний опрос Евробарометра показывает, что 81% европейцев считают, что иностранное вмешательство в наши демократические системы является серьезной проблемой, которую необходимо решить. Пора «вывести на свет» скрытое иностранное влияние».

Напомним, 20 сентября вступил в силу Закон «О правотворческой деятельности» (законопроект 5707), предусматривающий внесение Кабмином в течение 6 месяцев законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности.

Автор: Наталья Мамченко

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