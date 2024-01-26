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Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.

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Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций

10:26, 26 января 2024
Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает само прекращение полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, эти полномочия могут быть временно переданы временным государственным органам – военным администрациям, — КАС ВС.
Верховный Суд высказался по поводу прекращения полномочий областных советов после введения военного положения и образования военных администраций
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Ни Закон «О местном самоуправлении в Украине», ни Закон «О правовом режиме военного положения», ни один другой акт законодательства, не содержат предписаний о том, что полномочия соответствующего областного и/или районного совета прекращаются автоматически при условии введения в Украине военного положения и образования согласно закону военных администраций. Об этом указал Кассационный административный суд Верховного Суда в постановлении от 18 октября 2023 года №620/7714/22.

Как пояснил КАС ВС, Закон «О правовом режиме военного положения» в любом случае не предусматривает именно прекращения полномочий областных, районных советов, а лишь устанавливает, что такие (полностью или частично) могут быть временно, в пределах определенных законом сроков, переданы временным государственным органам – военным администрациям.

По истечении установленного законом срока, в течение которого исполнение полномочий областных, районных советов возлагается на военные администрации, такие полномочия возобновляются и в дальнейшем реализуются этими советами в установленном законом порядке. Областные советы после введения в Украине военного положения продолжают выполнять свои полномочия, предоставленные им Конституцией Украины, вышеуказанным Законом и другими законами Украины, до возникновения предусмотренных законом оснований для их передачи соответствующим военным администрациям.

Создание таких временных государственных органов Президентом Украины не является самостоятельным и достаточным основанием для прекращения полномочий областных, районных советов в период действия военного положения.

Соответствующую позицию ВС высказал, рассмотрев кассационную жалобу Управления коммунального имущества Черниговского областного совета на решение Черниговского окружного административного суда от 3 января 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 мая 2023 года по делу № 620/71 областного совета к Управлению административных услуг Черниговского городского совета, Государственному регистратору отдела государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Черниговского городского совета о признании противоправным и отмене решения об отказе в государственной регистрации.

Автор: Наталья Мамченко

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