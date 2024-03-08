Высший совет правосудия 12 марта рассмотрит вопрос назначения заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации

Финалистами конкурса являются Леонид Сапельников и Мартын Герасим.

Высший совет правосудия 12 марта 2024 года рассмотрит вопрос назначения заместителя председателя ГСА по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

Напомним, что финалистами соответствующего конкурса стали:

Леонид Сапельников – бывший технический директор стримингового сервиса OLL TV

Мартын Герасим – и. о. директора подконтрольного ГСА государственного предприятия «ЦЕНТР СУДЕБНЫХ СЕРВИСОВ».

Как кандидаты на должность заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации проходили собеседование, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.