Стало известно, сколько женщин служат в ВСУ по состоянию на 2024 год.

По состоянию на январь 2024 года в ВСУ служат более 45 тысяч женщин.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на январь 2024 года служат 45 587 женщин. Об этом сообщает Military Media Center.

Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года. Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.

Отмечается, что более 4 тысяч военнослужащих находятся в районах проведения боевых действий.

Общее количество женщин, работающих и служащих в ВСУ, по состоянию на 2024 год составляет более 62 тысяч.

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