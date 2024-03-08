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Первые кандидаты на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты: известны фамилии

Пока что большинство кандидатов хочет стать судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Определением суда округа Лос-Анджелес был заблокирован домен UKR.NET: Посольство Украины в США ожидает ответа по анализу причин блокирования

Регистратор в США заблокировал домен UKR.NET из-за запрета определенных материалов постановлением Высшего суда штата Калифорния.

МВФ пересмотрит Соглашение расширенного финансирования для Украины во второй половине марта

Стало известно, когда исполнительный совет МВФ намерен встретиться для пересмотра соглашения EFF для Украины.

4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

К участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов ВККС пока что допустила 1 772 кандидата

Еще 166 кандидатов получили отказ в допуске, а судьба 127 кандидатов решится в середине марта.

  1. В Украине

Стало известно, сколько женщин служат в ВСУ по состоянию на 2024 год.

21:00, 8 марта 2024
По состоянию на январь 2024 года в ВСУ служат более 45 тысяч женщин.
Стало известно, сколько женщин служат в ВСУ по состоянию на 2024 год.
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В Вооруженных силах Украины по состоянию на январь 2024 года служат 45 587 женщин. Об этом сообщает Military Media Center.

Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года. Из них 13 487 имеют статус участника боевых действий.

Отмечается, что более 4 тысяч военнослужащих находятся в районах проведения боевых действий.

Общее количество женщин, работающих и служащих в ВСУ, по состоянию на 2024 год составляет более 62 тысяч.

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