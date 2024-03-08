Стало відомо, скільки жінок служать у ЗСУ станом на 2024 рік

Станом на січень 2024 року в ЗСУ служать більше 45 тисяч жінок.

Фото: Радіо Свобода

У Збройних силах України станом на січень 2024 року служать 45 587 жінок. Про це повідомляє Military Media Center.

Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року. З них 13 487 мають статус учасника бойових дій.

Зазначається, що понад 4 тисячі військовослужбовиць перебувають в районах проведення бойових дій.

Загальна кількість жінок, які працюють і служать у ЗСУ, станом на 2024 рік складає понад 62 тисячі.

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