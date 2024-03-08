Вища рада правосуддя 12 березня розгляне питання призначення заступника голови ДСА з питань цифровізації

Фіналістами конкурсу є Леонід Сапельников і Мартин Герасим.

Вища рада правосуддя 12 березня 2024 року розгляне питання призначення заступника голови ДСА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, що фіналістами відповідного конкурсу стали:

Леонід Сапельников – колишній технічний директор стрімінгового сервісу OLL TV

Мартин Герасим - в. о. директора підконтрольного ДСА державного підприємства «ЦЕНТР СУДОВИХ СЕРВІСІВ».

Як кандидати на посаду заступника голови ДСА з питань цифровізації проходили співбесіду, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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