ВККС утвердила новые программы экзаменов для судей, до сих пор не прошедших процедуру квалификационного оценивания

Также новые программы экзаменов необходимо учитывать судьям, ранее привлеченным к дисциплинарной ответственности.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 22 мая 2024 года утвердила новые редакции программ экзаменов (согласно специализации и судебной инстанции), а также таксономические характеристики анонимного письменного тестирования во время квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов.

Утверждение новых программ экзаменов обусловлено изменениями в законодательстве за последние несколько лет.

Как отметили в ВККС, указанные программы экзаменов должны учитывать судьи, которые до сих пор не сдали экзамены в рамках квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности, или судьи, привлеченные к дисциплинарной ответственности, с определением дальнейшей необходимости прохождения квалификационного оценивания.

С утвержденными ВККС документами можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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