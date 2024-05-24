Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВККС затвердила нові програми іспитів для суддів, які досі не пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання

17:24, 24 травня 2024
Також нові програми іспитів необхідно враховувати суддям, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
ВККС затвердила нові програми іспитів для суддів, які досі не пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 травня 2024 року затвердила нові редакції програм іспитів (згідно із спеціалізацією та інстанцією), а також таксономічні характеристики анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів.

Затвердження нових програм іспитів обумовлено змінами законодавства за останні кілька років.

Як зазначили у ВККС, зазначені програми іспитів мають враховувати судді, які досі не склали іспити у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, або судді, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з визначенням подальшої необхідності проходження кваліфікаційного оцінювання.

Із затвердженими ВККС документами, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя

Представник прокуратури повідомив, що посада судді йому більше не цікава.

ВККС затвердила нові програми іспитів для суддів, які досі не пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання

Також нові програми іспитів необхідно враховувати суддям, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Списки на бронювання, які надійшли до Генштабу до 10 травня, погодить Генштаб ЗСУ

Кабмін врегулював питання передачі повноважень щодо погодження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони.

Вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення – коли вважається, що військовозобов’язаний оповіщений і хто має право фіксувати на відео факт відмови

Відеозапис відмови від повістки або запис ознайомлення з її змістом є належним підтвердженням оповіщення – хто має право фіксувати на відео.

Кабмін змінив порядок надання відстрочок чиновникам-експертам, які аналізують нормативні акти в Уряді, Верховній Раді та Офісі Президента

Експертів-аналітиків у Кабміні, парламенті та ОП виділили окремо, і визначили для них порядок надання документів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді