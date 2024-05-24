ВККС затвердила нові програми іспитів для суддів, які досі не пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання

Також нові програми іспитів необхідно враховувати суддям, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 22 травня 2024 року затвердила нові редакції програм іспитів (згідно із спеціалізацією та інстанцією), а також таксономічні характеристики анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів.

Затвердження нових програм іспитів обумовлено змінами законодавства за останні кілька років.

Як зазначили у ВККС, зазначені програми іспитів мають враховувати судді, які досі не склали іспити у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, або судді, яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, з визначенням подальшої необхідності проходження кваліфікаційного оцінювання.

Із затвердженими ВККС документами, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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