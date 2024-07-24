Судебная реформа для вступления в ЕС – Минюст сообщил, что разрабатывается план реформ вместе с общественными организациями

Уже существует проект структуры Дорожной карты по подразделениям «Судебная власть и основные права» и «Юстиция, свобода и безопасность», которая станет базой для переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Источник фото: Офис Вицепремьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

23 июля были проведены консультации с общественными организациями по подготовке дорожной карты в сфере верховенства права. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», подготовка соответствующего документа обязательна для дальнейших переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Как сообщили в Минюсте, представителям общественности была представлена ​​общая рамка и проект структуры Дорожной карты по сфере «Верховенство права» по переговорным подразделениям 23 «Судебная власть и основополагающие права» и 24 «Юстиция, свобода и безопасность».

Дорожная карта – это документ, которым Украина утверждает перечень ключевых реформ в соответствующей сфере и сроков их выполнения и служит основой для мониторинга Европейской Комиссией прогресса страны-кандидата в переговорных разделах, указала заместитель Министра юстиции Людмила Сугак.

Участие в консультациях приняли члены официальной делегации Украины на переговорах с ЕС, представители министерств и ведомств, а также представители 18 организаций гражданского общества.

Участники обсудили формат доработки Дорожной карты в сфере верховенства права, привлечение экспертизы гражданского общества и дальнейшие шаги по подготовке к двусторонним встречам с Еврокомиссией.

Заседания состоялись при координации Министерства юстиции, Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Как указали в Офисе вице-премьера, учитывая начало скрининга украинского законодательства на соответствие с правовыми нормами ЕС, Украина начала процесс разработки дорожных карт по вопросам верховенства права и реформы публичного управления, которые служат индикаторами открытия переговорного кластера «Основы».

Начав разработку параллельно с процессом скрининга и скорректировав проект дорожной карты в соответствии с результатами отчета Еврокомиссии, Украина сможет эффективно устранить выявленные пробелы и ускорить свой путь к евроинтеграции.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что фундаментальной реформой для Украины, без которой она не сможет двигаться дальше в процессе вступления в ЕС, станет судебная реформа. Это предусматривает переговорная рамка для Украины, которую в июне определил Евросоюз. Данная рамка – это фактически техническая задача, которую должна выполнить Украина.

Судебная реформа входит в «кластер» фундаментальных реформ и от ее успешного выполнения будет зависеть открытие дальнейших «кластеров» о переговорах.

Источник фото: Офис Вицепремьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Автор: Наталя Мамченко

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