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Судова реформа для вступу в ЄС – Мінюст повідомив, що розробляється план реформ разом з громадськими організаціями

10:15, 24 липня 2024
Вже існує проект структури Дорожньої карти за підрозділами «Судова влада та основоположні права» і «Юстиція, свобода та безпека», яка стане базою для переговорного процесу про вступ України до ЄС.
Судова реформа для вступу в ЄС – Мінюст повідомив, що розробляється план реформ разом з громадськими організаціями
Джерело фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
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23 липня були проведені консультації з громадськими організаціями щодо підготовки Дорожньої карти у сфері верховенства права. Як раніше писала «Судово-юридична газета», підготовка відповідного документа є обов’язковою для подальших переговорів про вступ України до ЄС.

Як повідомили у Мінюсті, представникам громадськості було представлено загальну рамку та проект структури Дорожньої карти за сферою «Верховенство права» за переговорними підрозділами 23 «Судова влада та основоположні права» і 24 «Юстиція, свобода та безпека».

Дорожня карта – це документ, яким Україна затверджує перелік ключових реформ у відповідній сфері і строків їх виконання та який слугує основою для моніторингу Європейською Комісією прогресу країни-кандидата у переговорних розділах, вказала заступник Міністра юстиції Людмила Сугак.

Участь у консультаціях взяли члени офіційної делегації України на переговорах з ЄС, представники міністерств та відомств, а також представники 18 організацій громадянського суспільства.

Учасники обговорили формат доопрацювання Дорожньої карти у сфері верховенства права, залучення експертизи громадянського суспільства та подальші кроки з підготовки до двосторонніх зустрічей з Єврокомісією.

Засідання відбулися за координації Міністерства юстиції, Офісу віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як вказали в Офісі віцепремʼєрки, з огляду на початок скринінгу українського законодавства на відповідність до правових норм ЄС, Україна розпочала процес розробки дорожніх карт з питань верховенства права та реформи публічного управління, які слугують індикаторами відкриття переговорного кластеру «Основи».

Розпочавши процес розробки паралельно з процесом скринінгу та скорегувавши проєкт дорожньої карти відповідно до результатів звіту Єврокомісії, Україна зможе ефективно усунути виявлені прогалини та прискорити свій шлях до євроінтеграції.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що фундаментальною реформою для України, без якої вона не зможе рухатися далі в процесі вступу до ЄС, стане судова реформа. Це передбачає переговорна рамка для України, яку у червні визначив Євросоюз. Дана рамка – це фактично технічне завдання, яке має виконати Україна.

Судова реформа входить у «кластер» фундаментальних реформ, і від її успішного виконання буде залежати відкриття подальших «кластерів» про переговори.

Джерело фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Автор: Наталя Мамченко 

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Судова реформа для вступу в ЄС – Мінюст повідомив, що розробляється план реформ разом з громадськими організаціями

Вже існує проект структури Дорожньої карти за підрозділами «Судова влада та основоположні права» і «Юстиція, свобода та безпека», яка стане базою для переговорного процесу про вступ України до ЄС.

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